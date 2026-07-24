Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Snackautomat aufgebrochen

Zwischen Mittwoch, 22. Juli 2026, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 23. Juli 2026, 11:00 Uhr, kam es in der Straße An der Gräfte am dortigen Bahnhof zu einem Diebstahl. Eine bisher unbekannte Person brach gewaltsam einen Snackautomaten, welcher direkt im Bereich der Gleise aufgestellt war, auf und entwendete dessen Inhalt. Bei einem weiteren Automaten blieb es bei einem Versuch. Die Gesamtschadenshöhe wurde bislang im fünfstelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter der Tel.: 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Vechta - PKW Brand

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 11:10 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 69 / Oldenburger Straße zu einem PKW Brand. Als ein 26-jähriger Fahrer mit einem PKW die B69 befuhr, fing der PKW während der Fahrt an zu brennen. Der PKW brannte auf der Straße komplett aus. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein könnte.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 10:40 Uhr, wurde ein 35-jähriger LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Schledehausener Straße unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte der Polizeibeamte fest, dass der 35-Jährige, welcher in Rahden wohnhaft ist, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss, kein gültiger Versicherungsschutz

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, kontrollierten Polizeibeamte einen 47-jährigen PKW-Fahrer in der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der mitgeführte PKW über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Zudem stand der 47-Jährige, welcher in Großenkneten wohnhaft ist, zum Zeitpunkt der Kontrolle unter Drogeneinfluss. Ein Vortest bestätigte den vorherigen Verdacht der Beamten. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet.

Goldenstedt - Polizei befreit Person aus Altkleidercontainer nach versuchtem Diebstahl

Bereits am 26. Juni 2026, gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen an einem Altkleidercontainer in der Straße Mittelweg werkeln. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, stellten sie im Kleidercontainer einen 22-jährigen Mann, welcher in Goldenstedt wohnhaft ist, fest. Im Rahmen des Einsatzes ergab sich der Verdacht, dass der 22-Jährige vermutlich mithilfe einer weiteren Person in den Altkleidercontainer kletterte, um aus dem Container Kleidung zu entwenden. Im Verlaufe der Tat flüchtete der Mithelfer unerkannt und ließ den 22-Jährigen zurück. Dieser war schließlich im Kleidercontainer gefangen und wurde durch die eingesetzten Beamten befreit.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Straße Falkenweg in Höhe eines dortigen Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte vom Parkplatz des Verbrauchermarktes auf die Straße Falkenweg zu fahren. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die den Radweg entlang der Straße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 1450 Euro geschätzt.

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