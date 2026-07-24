Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - PKW Brand Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Desumer Straße zu einem PKW-Brand. Der PKW eines 48-jährigen Fahrers aus Emstek geriet während der Fahrt in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Emstek, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt. ...

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