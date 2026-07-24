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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. Nadine Wolke, PHKin
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.07.2026 – 08:44

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - PKW Brand Am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Desumer Straße zu einem PKW-Brand. Der PKW eines 48-jährigen Fahrers aus Emstek geriet während der Fahrt in Brand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Emstek, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt. ...

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  • 23.07.2026 – 20:20

    POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 23.07.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe/Petersdorf - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Am Donnerstag, den 23. Juli 2026, kam es gegen 17:10 Uhr in Petersdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Mann aus Bösel befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Wardenburg kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam ...

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  • 23.07.2026 – 13:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von Schrott Zwischen Dienstag, 21. Juli 2026, 20:30 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2026, 07:30 Uhr, kam es in der Straße Bokhorster Damm zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen entwendeten eine größere Menge Schrott, darunter u.a. Kupferkabel sowie Elektromotoren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter der Tel. 04442-8084610 entgegen. Vechta - Versuchter ...

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