Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld (Mühlen) - Verdächtiges Ansprechen einer Jugendlichen

Am Sonntag, 19. Juli 2026, wurde die Polizei über ein verdächtiges Ansprechen einer Jugendlichen in Steinfeld, Ortsteil Mühlen, informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 17-Jährige gegen 13:30 Uhr in der Dorfstraße zu Fuß unterwegs, als ein weißer Kastenwagen neben ihr fuhr und eine fremde, männliche Person sie aus dem Wagen heraus ansprach. Die 17-Jährige reagierte nicht auf die Ansprache, sondern lief in Richtung Sporthalle weg. Der Kastenwagen, welcher mit drei Personen besetzt war, setzte die Fahrt in Richtung Steinfeld fort.

Die Polizei prüft derzeit den vorliegenden Sachverhalt mit äußerster Sorgfalt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise zu dem dargestellten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Derzeit ist bekannt, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen mit einem ausländischen Kennzeichen handeln soll. Der Wagen soll über eine Schiebetür sowie über verdunkelte Fenster verfügen. Hinter der Schiebetür befindet sich ein schwarzer Streifen oder ein schwarzes Plastik-Element. Die männliche Person, die die 17-Jährige ansprach, wurde wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, rötlich blonde kurze Haare, Dreitagebart, kantiges Gesicht, dunkler Hautton.

Die Ermittlungen dauern an.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde der Sachverhalt in den Sozialen Medien und Messenger-Diensten thematisiert. Ein Verbreiten nicht verifizierter Informationen führt mitunter zu großer Verunsicherung bei Eltern und Kindern/Jugendlichen. Darum bittet die Polizei eindringlich, mit derart sensiblen Sachverhalten besonders verantwortungsvoll umzugehen.

Tipps zum richtigen Umgang können den nachfolgenden Seiten entnommen werden:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/was-tun-wenn-fremde-kinder-ansprechen/

https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/wenn-fremde-personen-kinder-ansprechen-113252.html

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