Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kohlenmonoxid-Austritt in der Zentralküche der JVA

Am Dienstag, den 07.07.2026 lösten gegen 07:55 Uhr mehrere Kohlenmonoxid-Warnmelder im Bereich eines Kühlraumes in der Zentralküche der JVA für Frauen an der Zitadelle in Vechta aus. Das Gebäude wurde daraufhin evakuiert, die 14 dort beschäftigten JVA-Insassen nebst weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einen gesicherten Bereich gebracht. Durch die alarmierten Feuerwehren aus Vechta und Dinklage wurde der betroffene Bereich gelüftet. Die Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt ist derzeit unklar. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Neben der Polizei und den eingesetzten Feuerwehren mit ca. 40 Einsatzkräften waren auch zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz.

Lohne - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, den 03.07.2026 (20:00 Uhr) bis Montag, den 06.07.2026 (10:00 Uhr), drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Alten Carumer Straße in Lohne ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden diverse Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - PKW beschädigt

Am Sonntag, den 05.07.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 00:00 Uhr und 03:15 Uhr einen PKW Kia auf einem Parkplatz an der Keetstraße. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 06.07.2026, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Diepholz gegen 09:00 Uhr die Diepholzer Straße / L 850 in Fahrtrichtung Lohne. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte ein 73-jähriger PKW-Führer aus Lohne von der Kroger Straße nach links auf die Diepholzer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Diepholzerin. Beim Zusammenstoß wurde die 21-Jährige leicht verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Der Sachschaden wurde auf ca. 5000,- EUR beziffert.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 07.07.2026, wurde ein 57-jähriger PKW-Führer aus Vechta im Bereich der Straße Sprengespielplatz gegen 02:10 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ersichtlich, dass der Vechtaer zuvor unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hatte (1,82 Promille). Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Am Montag, den 06.07.2026, wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta im Bereich der Kleinen Kirchstraße kontrolliert. Hierbei wurde ersichtlich, dass er das Fahrzeug unter der Wirkung von Cannabis geführt hat. Eine Blutprobenentnahme wurde insofern erforderlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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