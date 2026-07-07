Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Umfangreicher Diebstahl von Diesel-Kraftstoff

Im Zeitraum von Mittwoch, den 01.07.2026 (17:00 Uhr) bis Montag, den 06.07.2026 (07:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle im Bereich der Kellerhöher Straße und entwendeten aus drei Arbeitsmaschinen und einem Aggregat ca. 1000 Liter Diesel-Kraftstoff. Erfahrungsgemäß könnten die Täter im Rahmen der Tatbegehung Fahrzeuge bzw. Fahrzeug-Anhänger-Kombinationen genutzt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec und PKW stoßen frontal zusammen

Am Montag, den 06.07.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 21:30 Uhr die Osterstraße in Fahrtrichtung Friesoyther Straße. Auf Höhe der Ampelanlage Mühlenstraße querte ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg trotz Rotlicht den Übergang. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem PKW, infolgedessen der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Molbergen - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, den 21.06.2026 (12:00 Uhr) bis Samstag, den 04.07.2026 (15:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Sackgassenlage in der Sperberstraße einzudringen. Sowohl die Hauseingangstür, als auch die Terrassentür wiesen Spuren eines versuchten Einbruchs auf. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 mitgeteilt werden.

Löningen - Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 06.07.2026, befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen gegen 19:10 Uhr den Europaring und beabsichtigte die Kreuzung in Höhe Mühlenbachtal in Richtung Bremer Straße zu überqueren. Hier übersah er einen von rechts kommenden 71-jährigen Motorradfahrer aus Oldenburg. Infolge der Kollision stürzte der 71-Jährige und kam auf einem Grünstreifen zum Liegen. Er wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

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