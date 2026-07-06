Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Rollerdiebstahl

Am Sonntag, den 05.07.2026, entwendeten unbekannte Täter zwischen 22:20 Uhr und 23:40 Uhr einen Roller der Marke Yamaha Aerox vom Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Sevelter Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Rauchentwicklung in Kellerraum

Am Sonntag, den 05.07.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg gegen 08:15 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Ostring alarmiert. In den Kellerräumen einer Werkstatt lief nach bisherigen Erkenntnissen ein Kompressor heiß, was zu einer Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr belüftete den entsprechenden Bereich.

Garrel - Drogen im Straßenverkehr

Am Sonntag, den 05.07.2026, wurde gegen 21:15 Uhr ein 39-jähriger PKW-Führer aus Papenburg im Bereich der Straße Wachberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden motorische Auffälligkeiten bei dem Papenburger ersichtlich, ein Vortest bestätigte die Beeinflussung durch THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Garrel - Landwirtschaftliches Gespann prallt vor Baum / Viehanhänger kippt auf die Seite

+++ Nachtragsmeldung +++

Am Freitag, den 03.07.2026, kam es im Bereich der Beverbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Viehanhänger eines landwirtschaftlichen Gespanns auf die Seite kippte.

Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6307721

Wie im Nachgang bekannt wurde, kam der 58-jährige Fahrzeugführer aus Hatten im Verlauf der Beverbrucher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Als er beim Gegenlenken einen Verkehrsunfall verhindern wollte, kippte der mit 79 Schweinen beladene Anhänger auf die Seite und kollidierte mit einem Baum. Dieser wurde dadurch entwurzelt. Im Ergebnis verendeten infolge des Unfall 15 Schweine vor Ort, zehn davon nach einer erforderlichen Nottötung. Die Fahrbahn musste zwecks Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 19:00 Uhr voll gesperrt werden.

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