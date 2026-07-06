Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage, Schabeschädigung an Pkw In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter in der Rombergstraße in Dinklage einen VW T-Roc, indem sie mit einem unbekannten Gegenstand den Lack an der Heckklappe zerkratzten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dinklage zu melden. ...

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