Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von Verkehrszeichen

Im Zeitraum von Freitag, den 03.07.2026 (13:00 Uhr) bis Montag, den 06.07.2026 (10:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter im Bereich der Hauptstraße (K 343) insgesamt acht Verkehrszeichen - blaues Schild mit Pfeil schräg unten / VZ 222 - und einen Pfosten mit Sockelstein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Saterland / Scharrel - Einbruch in Firmenhalle

Im Zeitraum von Samstag, den 04.07.2026 (12:00 Uhr) bis Montag, den 06.07.2026 (05:45 Uhr), begaben sich unbekannte Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in die Halle einer Firma am Krähenweg in Scharrel. Hier entwendeten sie diverses Hartmetall und Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Delle in PKW getreten

Bereits im Zeitraum von Donnerstag, den 02.07.2026 (08:30 Uhr) bis Freitag, den 03.07.2026 (08:30 Uhr), trat ein unbekannter Täter gegen einen geparkten PKW Toyota Yaris Cross in der Feuerwehrstraße und verursachte Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 06.07.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Seitenstreifen der Schillerstraße geparkten PKW Skoda Oktavia und hinterließ einen nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von ca. 7500,- EUR. Der Zeitraum des Verkehrsunfalls konnte zwischen 09:50 Uhr und 11:00 Uhr begrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen.

Barßel / Harkebrügge / Elisabethfehn - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Erneut beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, den 03.07.2026, auf Samstag, den 04.07.2026, Plakate des CDU-Gemeindeverbandes Barßel an drei Standorten. In der Ortsdurchfahrt Harkebrügge, im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses in Elisabethfehn und im Bereich der Kreuzung Ammerländer Straße / Lange Straße in Barßel beschmierten die Täter entsprechende Plakate mit blauer Farbe und Schriftzügen. Ein Tatzusammenhang zu vorangegangenen Farbschmierereien im Bereich der Gemeinde Barßel wird derzeit geprüft. Das Fachkommissariat Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell