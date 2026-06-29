Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Prävention Aktuell: Richtig Feiern auf Festivals, beim Public Viewing und auf Straßenfesten

Karlsruhe (ots)

In den Sommermonaten finden im Stadt- und Landkreis Karlsruhe zahlreiche öffentliche Veranstaltungen statt. Neben kleineren Straßen- und Vereinsfesten stehen mehrtägige Großereignisse an, darunter das Durlacher Altstadtfest, das Peter-und-Paul-Fest in Bretten sowie das Musikfestival "Das Fest" in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage. Zudem bietet die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft den Fans derzeit viele Anlässe zum gemeinsamen Mitfiebern.

Wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen und Alkohol konsumieren, steigen jedoch die Risiken für Konflikte. Das Polizeipräsidium Karlsruhe gibt daher wichtige Hinweise für einen sicheren und positiv in Erinnerung bleibenden Veranstaltungsbesuch. Mit Aufmerksamkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme trägt jeder zu einem friedlichen Verlauf bei.

+++ Schutz vor Taschendiebstahl +++

Taschendiebe nutzen das dichte Gedränge auf Veranstaltungen gezielt aus. Da Sommerkleidung oft weniger Taschen bietet, ist zu überlegen, wo man Wertsachen sicher verstauen kann. Unser Tipp: Tragen Sie Geldbörsen, Schlüssel und Smartphones möglichst eng am Körper in verschlossenen Innentaschen. Führen Sie verschlossene Handtaschen mit der Verschlussseite zum Körper. Nehmen Sie grundsätzlich nur so viel Bargeld und Wertsachen mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Accessoires wie Brustbeutel, Gürtelinnentaschen und Geldgürtel bieten zusätzlichen Schutz.

Sperren Sie Ihre Zahlungskarten bei Verlust oder Diebstahl umgehend über den Sperr-Notruf unter der Telefonnummer 116 116 und erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei. Über den Sperr-Notruf lassen sich neben Zahlungskarten auch SIM-Karten und die Onlinefunktion des Personalausweises sperren.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

+++ Schutz vor Gewalt und Belästigung +++

Übermäßiger Alkoholkonsum enthemmt und senkt die Aggressionsschwelle, sodass selbst geringfügige Anlässe eskalieren können. Lassen Sie sich nicht provozieren und verhalten Sie sich deeskalierend. Sprechen Sie bei Drohungen oder Belästigungen andere Personen gezielt an und bitten Sie lautstark um Hilfe. Wenden Sie sich an das Sicherheits- und Ordnungspersonal oder verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110. Achten Sie aufeinander und zeigen Sie Zivilcourage, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Weitere Informationen zum Thema Zivilcourage finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de

+++ Schutz vor K.-o.-Tropfen +++

Lassen Sie Ihre Getränke nie unbeaufsichtigt und nehmen Sie keine offenen Getränke von Unbekannten an. Bestellen Sie Ihre Getränke selbst und behalten Sie diese im Blick. Konsumieren Sie ein unbeaufsichtigtes Getränk im Zweifelsfall nicht mehr.

Achten Sie in der Gruppe gegenseitig aufeinander. K.-o.-Tropfen sind geruchs- und farblos, wirken schnell und führen zu schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Betroffene sollten sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und die Polizei informieren.

Weitere Informationen zum Thema K.-o.-Tropfen finden Sie im Internet auf der Kampagnenseite "Don't Knock Me Out" unter www.polizei-beratung.de

+++ Kein Alkohol am Steuer +++

Wer feiert, muss auch den sicheren Heimweg planen. Alkohol und andere berauschende Mittel schränken die Wahrnehmung sowie das Reaktionsvermögen massiv ein und erhöhen die Risikobereitschaft im Straßenverkehr. Bereits geringe Mengen können schwere Unfälle verursachen.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei alkoholbedingten Fahrten mit konsequenten Kontrollen sowie empfindlichen straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist. Dies gilt nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern ausdrücklich auch für E-Scooter und Fahrräder.

Nutzen Sie für den Heimweg stattdessen öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis, oder bestimmen Sie vorab einen nüchternen Fahrer in der Gruppe.

Weitere Informationen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr finden Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wünscht allen Besucherinnen und Besuchern eine friedliche, unbeschwerte und sichere Festsaison.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell