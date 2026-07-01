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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Dienstag, den 30.06.2026 (23:00 Uhr), bis Mittwoch, den 01.07.2026 (01:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung an der Donaustraße. Es kam zu einem Diebstahl eines Fernsehers und von Bargeld. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Damme unter 05491/999360 mitgeteilt werden.

Goldenstedt - Brand bei Gartenarbeiten

Am Dienstag, den 30.06.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt aufgrund eines Brandes gegen 14:40 Uhr in die Lessingstraße alarmiert. Bei Gartenarbeiten gerieten durch Abflämmarbeiten ein Baum und eine Hecke in Brand, welcher durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt.

Steinfeld - 16-Jähriger Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag, den 30.06.2026, wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Steinfeld im Bereich der Friedlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war er einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde ersichtlich, dass der Roller bis zu 50 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen konnte, der Steinfelder aber nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Dieses Verfahren wurde auch gegen den Erziehungsberechtigen und Halter des Rollers eingeleitet, da er im Wissen des Umstandes die Fahrt zuließ.

Steinfeld - Täuschungsmanöver bei Verkehrskontrolle

Am Dienstag, den 30.06.2026, wurde ein 30-jähriger PKW-Führer aus Steinfeld gegen 12:10 Uhr in der Großen Straße kontrolliert. Da der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen bestand, sollte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Hierbei nutzte der Fahrzeugführer sogenannten Fake-Urin. Dies fiel den Beamten auf, sodass umgehend eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Kind bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 30.06.2026, befuhr eine 25-jährige PKW-Führerin aus Vechta gegen 15:45 Uhr die Straße Moorgärten in Fahrtrichtung Falkenrotter Straße. Ein 11-jähriges Kind aus Vechta befuhr zu diesem Zeitpunkt den Radweg der Falkenrotter Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich das Kind leicht verletzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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