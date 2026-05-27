Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Suchmaßnahmen nach vermisster Person / Öffentlichkeitsfahndung

Am Dienstag, den 26.05.2026, wurde die 76-jährige Frau Theresia Adler gegen 18:40 Uhr als vermisst gemeldet. Die an Demenz erkrankte und orientierungslose Person wohnt in einer Pflegeeinrichtung an der Kroger Straße. Einsatzkräfte der Polizei führten in der Folge eine umfangreiche Absuche im Gebäude und im Umfeld der Pflegeeinrichtung durch. Zusätzlich wurden im Laufe des Abends ein Polizeihubschrauber, eine Drohnengruppe der Feuerwehr Vechta und Einsatzkräfte von Freiwilligen Feuerwehren für die Suchmaßnahmen eingesetzt. Auch im privaten Umfeld wurden im Rahmen des Einsatzes von Social-Media Suchmaßnahmen initiiert. Hieraus ergab sich gegen 17:00 Uhr der Hinweis aus der Bevölkerung, dass sich die Gesuchte im Bereich der B 214 aufgehalten haben könnte. Gegen 01:00 Uhr mussten die Maßnahmen aufgrund der Dunkelheit ergebnislos eingestellt werden. Aktuell wird eine erneute Suche geplant und koordiniert. Der Öffentlichkeitsfahndung ist ein tagesaktuelles Foto der vermissten Person beigefügt: Frau Adler kann wie folgt beschrieben werden:

- Klein und zierlich - Pinkes Oberteil - Schwarze Hose - Grau-melierte Haare - Gut zu Fuß - Reagiert trotz Demenz auf ihren Namen - Vechta als mögliche Zielrichtung benannt

Sachdienliche Hinweise können der Polizei unter 110 oder der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

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