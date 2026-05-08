Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

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Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - 76-jährige Frau vermisst / Öffentlichkeitsfahndung

Seit Freitag, den 08.05.2026, wird die 76-jährige Frau Erna Asenheimer aus Essen (Oldb) vermisst. Gegen 18:30 Uhr verließ sie zu Fuß ihre Wohnanschrift im Fliederweg in unbekannte Richtung. Die Essenerin ist an Demenz erkrankt und möglicherweise orientierungslos. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden ihrer Person. Derzeit läuft im Bereich Essen eine größere Suchaktion an, bei der auch Hundeführer der Polizei und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kommen. Die vermisste Person kann derzeit wie folgt beschrieben werden: - Kräftige Statur - Ca. 155 cm - Graues Haar im Dutt - Leichte braune Jacke - Trägt einen Rock/Strumpfhose - Möglicherweise trägt sie eine Mütze bzw. ein Tuch

Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person mitteilen? Sachdienliche Informationen können der Polizei unter 110 oder 04471/18600 mitgeteilt werden.

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