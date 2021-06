Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Holdorf - Sachbeschädigung an/Diebstahl aus PKW

In der Zeit zwischen Montag, 24. Mai 2021, 12.00 Uhr, und Dienstag, 08. Juni 2021, 11.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen in einer Garage in der Oderstraße abgestellten Seat Arosa. Aus dem angegriffenen PKW wurden im Weiteren diverse Kleidungsstücke entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (0 54 94) 91 42 00 entgegen.

Vechta - versuchter Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Freitag, 04. Juni 2021, 17.30 Uhr, und Dienstag, 08. Juni 2021, 11.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür zum Objekt einer gemeinnützigen Hilfsorganisation in der Oldenburger Straße gewaltsam zu öffnen. Der Täter drang nicht in das Objekt ein. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Lohne - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, um 15.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Lindenstraße in das Wohnhaus eines 69-jährigen Mannes aus Lohne einzudringen. Der Täter gelangte nicht in die Wohnung. Diebesgut wurde keines erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, den 08. Juni 2021, gegen 11.00 Uhr, wurde ein 15-jähriger Jugendlicher einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Kleinkraftrad die Schledehausener Straße befuhr. Im Zuge dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche zum Einen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zum Anderen Bauartveränderungen zur Erhöhung der Geschwindigkeit an seinem Kleinkraftrad vorgenommen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

