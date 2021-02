Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 14.Februar 2021, gegen 15.20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Friesoyther mit seinem Kleinkraftrad die Barßeler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Barßel- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Samstag, den 13.Februar 2021, gegen 22.07 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein grauer PKW, BMW in Höhe des Netto Marktes von der Fahrbahn abkam und dort mehrere Poller beschädigte. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe sich fußläufig in Richtung Hauptstraße entfernt. Die Person wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben: 20-30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Die flüchtende Person habe ein rot-schwarz kariertes T-Shirt getragen. Kurz nach dem Unfall meldete sich der Halter des BMW und gab den eingesetzten Beamten gegenüber an, dass er den Unfall verursacht hatte. Da die Personenbeschreibung der Zeugin mit dieser Person nicht übereinstimmen, wird davon ausgegangen, dass eine andere Person den Unfall verursacht hatte. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem Fahrer machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

