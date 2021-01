Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 17.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld in der Langweger Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass die 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv und bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 17.10 Uhr, kam es in der Straße Hörste in Höhe der Autobahnauffahrt zur A1 zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Bersenbrück beabsichtigte von der Straße Hörsten nach links auf die Autobahnauffahrt zur A1 abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW eines 40-jährigen Fahrers aus Berge. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 25-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Der 40-jährige Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, POKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell