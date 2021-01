Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 14.45 Uhr, wurde ein 42-jähriger PKW-Fahrer, welcher in Garrel wohnhaft ist, in der Friesoyther Straße kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zum Fahren des PKW war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die 42-jährige Halterin, welche in Garrel wohnhaft ist, befand sich während der Kontrolle ebenfalls im PKW. Da der Verdacht besteht, dass sie die Fahrt zuließ, obwohl der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde gegen die 42-Jährige ebenso ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg- Verkehrsunfall/ Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 13.21 Uhr, kam es in der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Edewecht beabsichtigte von der Emsteker Straße nach links auf einen Discounter-Parkplatz zu fahren. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 8-jährige Fahrrad-Fahrerin aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Fahren eines PKW war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

