Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Erntemaschine gestoppt

Am Donnerstag, 26. November 2020, 14:13 Uhr, wurden Beamte während einer Gefahrenstellenabsicherung an der Cloppenburger Straße in Bakum (Höhe Kreisgrenze Cloppenburg) auf eine Gemüseerntemaschine aufmerksam, die ein auffällig breites Mähwerk hatte. Daher wurde das Fahrzeug auf der Langfördener Straße in Cappeln angehalten und kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer aus Visbek konnte den eingesetzten Beamten zunächst keine gültige Genehmigung für die Fahrt des überbreiten Fahrzeuges vorlegen. Zudem waren am Mähwerk keine erforderlichen Warntafeln angebracht, so dass dieses eine Gefahr für entgegenkommende Fahrzeuge darstellte. Der Fahrer informierte den verantwortlichen Disponenten aus Vechta, der über die Untersagung der Weiterfahrt seiner Erntemaschine in Kenntnis gesetzt wurde. Die erforderlichen Papiere konnten erst um 15.30 Uhr zur Kontrollstelle gebracht werden. Auch die fehlenden Warntafeln wurden an der Kontrollstelle an die Maschine angebracht. Bis zur Nachbesserung musste das Fahrzeug von der Polizei abgesichert werden. Gegen den Fahrer, bzw. verantwortlichen Disponenten wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Es muss mit einem Punkt in Flensburg und entsprechende Bußgelder gerechnet werden.

Vechta - Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 26. November 2020, wurde um 23.39 Uhr eine neunköpfige Personengruppe auf einem Parkplatz an der Grafenhorststraße kontrolliert. Die Personen befanden sich zwar in ihren Pkw, standen jedoch mit geöffneten Fenstern dicht an dicht. Die männlichen und weiblichen Personen aus den Bereichen Bakum, Twistringen, Lohne, Diepholz, Drebber und Vechta im Alter von 17 bis 23 Jahren erhielten einen Platzverweis. Außerdem wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 26. November 2020, wurde um 04.00 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer, der in Steinfeld wohnt, auf der Handorfer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. November 2020, kam es zwischen 07.30 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule an der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken eine Mercedes A-Klasse. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 300 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 25. November 2020, kam es zwischen 13.50 und 16.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Kleinen Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Ford Mondeo. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 26. November 2020, kam es um 16.30 Uhr an der Einmündung der Pariser Straße zur Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne befuhr die Bakumer Straße in Richtung Lohne, als in Höhe der Einmündung zur Pariser Straße plötzlich ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne die Fahrbahn überquerte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 68-jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. November 2020, kam es gegen 18.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen VW Golf. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell