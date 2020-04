Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Samstag, 04. April 2020, 16.00 Uhr, und Montag, 06. April 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte durch mehrere Tritte einen Peugeot 206. Der PKW war auf einem Parkplatz beim Bahnhof abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Zu einer weiteren Sachbeschädigung ist es zwischen Samstag, 04. April 2020, 14.00 Uhr, und Sonntag, 05. April 2020, 17.00 Uhr, in der Kaiser-Otto-Straße gekommen. Ein bislang unbekannter Täter verbog den Heckscheibenwischer eines VW Golfs, welcher vor einem Haus abgestellt wurde. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 01.April 2020, gegen 00.00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmiererei in der Keetstraße. Ein bislang unbekannter Täter sprühte mit weißer Farbe auf den Verblender eines dortigen Geschäftshauses. Die genaue Schadenshöhe ist aktuell nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Sachbeschädigung an Gittertor

Zwischen Samstag, 04. April 2020, 18.00 Uhr, und Sonntag, 05. April 2020, 21.00 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße bei einer dortigen Oberschule zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Gittertor zum Innenhof der Schule auf. Dabei wurde die Halterung der Bodenverankerung verbogen und der Lack des Gitters beschädigt. Die Schadenshöhe wird bislang auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Damme- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 06. April 2020, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 22jähriger aus Damme mit einem PKW die Ihlendorfer Straße. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Dem 22jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ist gegen den 22jährigern eingeleitet worden.

Lohne- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 06. April, gegen 17.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20jähriger PKW-Fahrer aus Lohne in der Schürmannstraße. Für die Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte die Annahme. Dem 20jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 06. April 2020, gegen 13.50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Südring/ Industriering zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 64jähriger aus Vechta beabsichtigte mit einem LKW von der Straße Südring nach rechts in die Straße Industriering abzubiegen und bremste ab. Ein dahinter befindlicher 37jähriger aus Lohne übersah dies und fuhr mit seinem PKW auf den LKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 64jährige leicht verletzt. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

