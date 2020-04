Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Freitag, 03. April 2020, 19.00 Uhr, und Samstag 04. April 2020, 12.45 Uhr, kam es in der Lange Straße zu einem Diebstahl eines Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein rot/schwarzes Pedelces des Herstellers Ebike, Modell P004 aus einem Schuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 03. April 2020, 15.30 Uhr, und Montag, 06. April 2020, 04.45 Uhr, kam es in der Straße In der Riede zu einem Dieseldiebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten ein Tankschloss einer Sattelzugmaschine des Herstellers MAN und erlangten ca. 60 Liter Diesel aus der Sattelzugmaschine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Cloppenburg- E-Scooter nicht versichert, Fahren unter Einfluss

Am Montag, 06. April 2020, gegen 13.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27jährigen E-Scooter Fahrer in der Straße Herzog-Erich-Ring. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht und kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Darüber hinaus ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der 27jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte diesen Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den 27jährigen eingeleitet worden.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. April 2020, zwischen 07.00 Uhr und 11.45 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Cappelner Straße im Bereich eines dortigen Verbrauchermarktes. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/ oder Aussteigen aus einem Fahrzeug die Tür eines geparkten grauen VW Tiguan. Der PKW war im Bereich eines rückwärtigen Parkplatzes des Verbrauchermarktes abgestellt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 06. April 2020, gegen 20.15 Uhr, kam es auf der Bokeler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 17jähriger befuhr mit einem Leichtkraftrad die Bokeler Straße in Richtung Elsten. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Der 17jähriger verletzte sich leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Am Leichtkraftrad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2600 Euro geschätzt.

