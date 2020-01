Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Am Mittwoch, 01. Januar 2020, entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 00.30 und 17.45 Uhr das hintere Kennzeichen CLP-DB 157 einer Mercedes A-Klasse, die in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Lindern - Brand einer Mülltonne

Am Mittwoch, 01. Januar 2020, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in der Weidenstraße in Brand. Hierbei wurde ein anliegendes Zaunelement ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Molbergen - Brand einer Mülltonne

Am Mittwoch, 01. Januar 2020 geriet gegen 04.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Mülltonne im Kavenkamp in Brand. Aufmerksame Zeugen zogen die weiteren Mülltonnen vom Wohnhaus weg, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehr Molbergen löschte den Brand. An der Außenwand entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt und das Wohnhaus blieb bewohnbar.

Molbergen - Betrunken von der Straße abgekommen

Am Mittwoch, 01. Januar 2020, kam es gegen 03.43 Uhr auf der Ermker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen geriet vermutlich wegen seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab und beschädigte den dortigen Grünstreifen. Die Polizeibeamten stellten einen Atemalkoholwert von 1,76 Promille fest. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell