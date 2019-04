Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommssariates Vechta v. 21/22.04.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht beim Rasta Dom

In dem Zeitraum vom 20.04.2019, 18:00 Uhr bis zum 21.04.2019, 01:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Rasta Doms eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren den geparkten Nissan Micra und verließ die Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Personalien zu hinterlassen. Zeugen die Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441-9430, in Verbindung zu setzen.

Bakum - Tageswohnungseinbruch

Am Sonntag, den 22.04.19, um 19:53 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Haus eines zu dieser Zeit auf dem Osterfeuer befindlichen 42-jährigen Bakumers, in der Büscheler Straße. Die unbekannten Täter schlugen ein Loch in die Scheibe eines Seiteneinganges und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flohen die Täter mit einem weißen Mercedes. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer verdächtige Personen oder den Mercedes zur Tatzeit gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei (04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am Sonntag, 21.04.19, 19.22 Uhr, kam es in Steinfeld, Kreuzungsbereich B214/Portlandstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 19jähriger Steinfelder übersah beim Abbiegen mit seinem einen entgegenkommenden 36jährigen Dammer mit seinem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei eine Person leichtverletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Vechta - B 69 Am Sonntag, 21.04.19, 20.35 Uhr, wurde ein 19jähriger Lohner mit seinem Pkw auf der B69 in Vechta angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Lohner unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe war die Folge. Der 19jährige muss mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Goldenstedt - Einfache Körperverletzung Am Montag, den 22.04.2019, gegen 03:32 Uhr, kam es in einer Diskothek in Goldenstedt zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde einem 28-jährigen Mann aus Goldenstedt durch einen unbekannten Täter mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-943-0) zu melden.

Bakum - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am 22.04.2019; 05:52 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Bakum die Schledehausener Straße in Bakum und beabsichtige in den Kapellenweg abzubiegen. Bei diesem Abbiegevorgang prallte er aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit und starker Alkoholbeeinflussung gegen einen geparkten PKW eines 33-jährigen aus Bakum. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten neben der Alkoholbeeinflussung weiterhin fest, dass der Verursacher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahren.

Visbek -Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Fahrt unter BTM-Beeinflussung

Am 21.04.2019; 18:33 Uhr, führte ein 43-jähriger Visbeker mit seiner 10-jährigen Tochter Fahrübungen im öffentlichen Straßenverkehr durch. Der 43-jährige ließ seine 10-jährige Tochter sein Quad fahren und saß hierbei als Sozius mit auf dem Quad. Gegen den Vater wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Duldung des Fahrens ohne Fahrerlaubnis betrieben.

Am 21.04.2019; 09:48 Uhr, wurde ein 23-jähriger aus Vechta mit seinem PKW auf der Schneiderkruger Straße in Visbek kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Gegen der Betroffenen wird nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren betrieben.

Vechta - Streitigkeiten mit sog. Hitlergruß

Am 22.04.2019; 01:50 Uhr, wurde der Polizei Vechta mitgeteilt, dass es bei einem Osterfeuer in Vechta zu Streitigkeiten gekommen war. Vor Ort wurde ein stark angetrunkener 33-jähriger aus Vechta angetroffen, der gegenüber den eingesetzten Beamten mehrmals den sog. Hitlergruß äußerte. Bei der Wohnanschrift des Tatverdächtigen hatte es bereits zuvor einen polizeilichen Einsatz gegeben, da dort lautstark rechtsradikale Musik abgespielt worden war. Der Person wurde ein Platzverweis erteilt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

