Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 22.04.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe vom 21.04/22.04.2019

Friesoythe - Gehlenberg --- Parkplatz des NP- Verbrauchermarktes

Am Samstag, in der Zeit von 08.25 h - 08.45 h wurde ein auf dem Parkplatz des NP-Verbrauchermarktes abgestellter PKW Mercedes Benz durch ein weiteres, zurzeit unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen für den Unfall werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

