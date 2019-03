Polizei Bielefeld

POL-BI: LKW verliert bei Verkehrsunfall Container - Altreifenladung verteilt sich auf der Böschung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -BAB 2-

Am Montag, den 18.03.2019, kam ein LKW-Fahrer auf der BAB 2 in Richtung Hannover von der Fahrbahn ab. Zwischen den Anschlussstellen Herford-Ost und Vlotho-West verteilte sich die Altreifenladung des Anhänger-Containers bei dem Verkehrsunfall auf der Böschung. Die Bergung dauert an.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 06:20 Uhr der Fahrer eines niederländischen LKWs auf der A2 in Richtung Hannover nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW samt Anhänger gerieten circa 1500 Meter vor der Anschlussstelle Vlotho-West ins Schleudern, der Anhänger schlug in die Leitplanke und drehte sich auf das Dach. Der Container löste sich vom Unterbau und rutschte in die Böschung. Der LKW mit Anhänger kam circa 100 Meter weiter zum Stehen. Der Container öffnete sich und die geladenen Altreifen verteilten sich auf der Böschung. Der Fahrer blieb unverletzt.

Derzeit läuft weiter die Bergung der Ladung sowie des Containers. Während der Unfallaufnahme konnten Polizisten elf Handyfilmer feststellen. Sie erhalten Ordnungswidrigkeiten Anzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell