Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 21.04.2019 (Nachtrag)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Sonntag, den 21.04.2019 zwischen 08:25 Uhr und 09:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz in der Löninger Straße den geparkten PKW BMW eines 56-jährigen Cloppenburgers. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cloppenburg (04471/1860-0) zu wenden.

