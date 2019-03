POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - versuchter Einbruchsdiebstahl aus Baufirma

In der Zeit von Dienstag, 05. März 2019, 18.40 Uhr, bis Mittwoch, 06. März 2019, 06.15 Uhr, entfernte ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe von einem Fenster eines Firmengebäudes an der Wißmühlener Straße und verschaffte sich Zugang zum Gebäude. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Lastrup - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, 04. März 2019, 18 Uhr bis Dienstag, 05. März 2019, 16.30 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter die Schaufensterscheibe eines Objektes an der Kirchstraße. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Am Mittwoch, 06. März 2019, um 06.50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW Peugeot den Lankumer Ring in Richtung Cappelner Damm. Hier missachtete er die Vorfahrt einer 29-jährigen Emstekerin. Diese befuhr mit ihrem PKW VW den Cappelner Damm in Richtung Cloppenburg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 11000 Euro.

