POL-HS: Smartphones aus Geschäft entwendet

Heinsberg/Hückelhoven (ots) - Am Montag, 3. Dezember, betraten gegen 16.20 Uhr zwei männliche Personen ein Elektrogeschäft an der Hochstraße in Heinsberg. Einer der Täter stahl zwei fest montierte Smartphones (Ausstellungsgeräte) und riss dabei die Sicherheitsbänder ab, so dass der Alarm ausgelöst wurde. Der andere Täter hielt währenddessen die Tür auf. Nach dem Diebstahl liefen beide zu Fuß in Richtung Marktplatz davon. Beide waren zirka 14 bis 16 Jahre alt und 160 bis 170 Zentimeter groß. Einer trug eine Kapuzenjacke, der andere hatte schwarze Haare, hatte einen sonnengebräunten Teint und trug eine orange Jacke.

Auch auf der Parkhofstraße in Hückelhoven wurden am gleichen Tag gegen 16.40 Uhr in ähnlicher Weise Mobiltelefone entwendet. Die männlichen Täter betraten das Geschäft, nahmen zwei hochwertige Smartphones an sich und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter versuchte noch vergeblich einen der Täter festzuhalten und verletzte sich dabei leicht. Die Täter wurden als etwa 14 bis 20 Jahre alt und zirka 160 bis 165 Zentimeter groß beschrieben. Beide trugen Winterjacken mit Fellkapuze.

Ob es zwischen den Taten einen Zusammenhang gibt, wird nun ermittelt.

Wer hat die Täter gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Geilenkirchen oder in Hückelhoven. Beide sind erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0.

