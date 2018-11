POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom 10.-11. November 2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit Unfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Freitag, 09.11.2018, 16.15 Uhr, parkte ein 33-jähriger aus Vechta seinen grauen Pkw Kia vor seinem Wohnhaus in der Straße Am Dachsbau im Vechtaer Stadtteil Oythe ab. Als er gegen 20.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den linken, vorderen Kotflügel/Stoßfänger des Pkw gefahren war und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Zeugen des Vorfalles bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Unfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Freitag, 09.11.2018, 13.30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 873 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer und ein Pkw beteiligt waren. Ein 51-jähriger aus Visbek befuhr mit seinem Fahrrad den linken Radweg der L 873, von Visbek in Richtung Wildeshausen. Aus einer untergeordneten Straße wollte der Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens auf die L873 aufbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und missachtete dessen Vorfahrt. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei Vechta bittet den Führer dieses Pkw oder unabhängige Zeugen sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Räuberischer Diebstahl

Am Samstag, 10.10.2018, 16.16 Uhr, sollte ein 20-jähriger Lohner, der zuvor einen Diebstahl in einem Lohner Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße begangen hatte, von einer Mitarbeiterin festgehalten werden. Diesem Festhalten widersetzte er sich, in dem er sich losriss und fußläufig in Richtung Bahnhof flüchtete. Mitarbeiter des Geschäftes sowie Zeugen verfolgten den jungen Mann. Unweit des Tatortes konnten sie ihn stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die entwendeten Bekleidungsgegenstände, diese hatten einen Verkaufswert von etwa 420,- Euro, wurden der Firma übergeben. Den 20-jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Vechta - Raub

Am 10.11.2018, 22.55 Uhr, ist ein 19-jähriger aus dem Bakumer Ortsteil Lüsche in Vechta Opfer eines Raubes geworden. Der Mann ist durch eine sechsköpfige Tätergruppe am Skaterpark in der Zitadelle geschlagen und getreten worden. Hierbei wird ihm eine Umhängetasche mit Mobiltelefon und Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten fußläufig. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise sollten der Polizei Vechta (Telefon: 04441 943 0) mitgeteilt werden.

Langförden - Küchenbrand

Am 10.11.2018, 18.50 Uhr, geriet in der Küche eines Einfamilienhauses in Langförden, Ludwig-Richter-Straße, eine Bratpfanne mit Fett in Brand. Die 63-jährige Bewohnerin wurde durch den Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam. Sie konnte den Brandherd mit einem Handtuch ablöschen. Durch Fettspritzer erlitt sie leichte Gesichtsverletzungen. Ein eingesetzter Rettungswagen verbrachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden begrenzt sich auf Verrußungen in der Küche. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Langförden erschien ebenfalls vor Ort.

Lohne - Wohnungseinbruch

Am Samstag, 10.11.2018, drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 11.00-22.45 Uhr in ein Haus am Lohner Heerweg ein. Hier wurde ein Fenster gewaltsam aufgehebelt. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und diverse Behältnisse durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erlangten steht zurzeit noch nicht fest. Zeugen, die während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung setzen.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Samstag, 10.11.2018, 07.36 Uhr, konnte ein 23-jähriger aus Düsseldorf ermittelt werden, als dieser die Gleisanlage trotz geschlossener Schrankenanlage in dem Moment fußläufig überqueren wollte, als ein Zug einfuhr. Anschließend begab er sich in den Zug, um in Richtung Osnabrück zu fahren. Durch die Zugbegleitung wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt. Diese nahm den jungen Mann am Bahnhof in Neuenkirchen/Vörden in Empfang. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

