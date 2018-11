POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg - Samstag 10.11.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) -

Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in 49685 Emstek, Lange Straße, um 00:20 Uhr einen Pkw Opel Corsa. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der 25-jährigen Fahrzeugführerin aus Emstek Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein auf der Dienststelle durchgeführter gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Weil die Fahrerin des Pkw keine Ausfallerscheinungen aufwies, wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wurde die Weiterfahrt für einige Stunden untersagt. Molbergen - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am Samstagmorgen kam es um 05:00 Uhr in Molbergen auf dem Ermker Weg zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger aus Lastrup befuhr mit seinem Pkw den Ermker Weg in Richtung Cloppenburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache lag zum Unfallzeitpunkt ein 21-jähriger Molberger mittig auf der Fahrbahn. Der Fahrzeugführer erkannte die Person sehr spät und überfuhr den jungen Mann trotz eingeleiteter Vollbremsung. Der Überfahrene wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus nach Oldenburg verbracht. Der Ermker Weg wurde für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Molbergen und ein Kriseninterventionsteam waren ebenfalls eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell