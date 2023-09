Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchmelderalarm ohne weitere Erkenntnis

Breckerfeld (ots)

Datum: 18.09.2023/ Uhrzeit: 10:38 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, LG Zurstraße/ Rettungsdienst (RD)/ Bericht (hb): Am Montagvormittag wurde der Freiwilligen Feuerwehr Breckerfeld ein ausgelöster Rauchwarnmelder in der Frankfurter Straße gemeldet. Bei der Erkundung konnte die betreffende Wohnung im zweiten Obergeschoss ausfindig gemacht werden. Brandgeruch war nicht wahrzunehmen. Da die Bewohner nicht anwesend waren, wurde die Tür von den Einsatzkräften geöffnet und der ausgelöste Rauchwarnmelder außer Betrieb genommen. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden, sodass die Wohnung wieder verschlossen und an die Polizei übergeben wurde. Der Einsatz endete nach etwa 45 Minuten.

