Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brandmeldealarm und Gefahrenbäume

Herdecke (ots)

Viel zu tun für die Freiw. Feuerwehr Herdecke: Die Feuerwehr war in den letzten zwei Tagen zu fünf Einsätzen ausgerückt.

Heute war die Feuerwehr bei einem chemischen Industriebetrieb im Einsatz. Hier hatte um 13:57 Uhr die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr erkundete die Lage mit der Betriebfeuerwehr. Es konnte keine Feststellung gemacht werden. Der Alarm wurde daraufhin abgebrochen.

Ein Gefahrenbaum wurde gestern Nachmittag um 16 Uhr vom Seeweg am Seeschlößchen (Hengsteysee) gemeldet. Hier zahlte sich wieder das geländegängige Mehrzweckfahrzeug II zur Erkundung aus. Insgesamt konnten drei umgestürzte Bäume und eine defekte Telefonleitung ausgemacht werden. Der Seeweg musste in Abstimmung mit dem Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Zwei massive und sehr hohe Bäume waren umgefallen und hatten andere Bäume mitgerissen und dabei beschädigt. Diese musste am heutigen Tage vom Grundstückeigentümer geprüft werden. Zudem wurden die Gefahrenbäume entfernt. Der Seeweg ist nach Angaben der Stadtverwaltung wieder freigegeben.

Des Weiteren rückte die Feuerwehr zu zwei "hilflosen Personen hinter der Wohnungstür" in die Straße Am Berge aus. Am Dienstagmorgen wurde ein Rettungswagen auf der Ender Talstraße abgesichert.

