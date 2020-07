Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Schlafzimmer - Erneuter Einsatz am Gedulderweg

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:43 Uhr zum Gedulderweg alarmiert. Es hatte in der gleichen Wohnung wie am vergangen Freitag gebrannt. Die Einsatzkräfte stellten einen brennenden Kleiderschrank fest und löschten diesen ab. Alle Personen hatten zu diesem Zeitpunkt das Gebäude verlassen. Die Brandstelle wurde im Anschluss mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Gebäude belüftet. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei übernahm die Eisatzstelle.

Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.

