Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu 4 Einsätzen in den vergangenen 24 Stunden alarmiert - davon 3 Einsätze in direkter Folge

Wetter (Ruhr) (ots)

Bereits am gestrigen Abend um 18:35 Uhr die Löscheinheit Wengern zu einem Baum, welcher über einem Gehweg hing, in die Columbusstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass von diesem Baum keine unmittelbare Gefahr ausging und sich dieser auf einem Privatgrundstück befand. Daraufhin sicherten die ehrenamtlichen Kräfte den Bereich mit Absperrband und übergaben die Einsatzstelle an den Eigentümer mit der Auflage den Baum zu sichern. Nach ca. 40 Minuten konnte dieser Einsatz beendet werden.

Am heutigen Morgen wurden um 06:18 Uhr die Löscheinheiten Esborn, Wengern und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Durch die nach kurzer Zeit eintreffenden Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach circa 35 Minuten beendet.

Im direkten Anschluss wurde um 06:42 Uhr die Löscheinheit Grundschöttel zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützten das Personal des Rettungsdienstes bei dem schonenden Transport des Patienten zum bereitstehenden Rettungswagen. Nach Abschluss der Tätigkeiten konnte der Einsatz nach ca. 20 Minuten beendet werden.

Noch auf dem Rückweg vom vorherigen Einsatz wurde die Kräfte der Löscheinheit Grundschöttel um 07:09 Uhr mit dem Stichwort "Ölspur" zum Kreuzungsbereich An der Kohlenbahn / Vogelsanger Straße gesendet. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später in dem Bereich eintrafen, konnte nach einer Erkundung festgestellt werden, dass es sich nicht um Betriebsstoffe handelte und keine Maßnahmen erforderlich waren. Einsatzende konnte somit nach 30 Minuten gemeldet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell