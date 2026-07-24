Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260724.1 Kiel: Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem versuchten Mord in Mettenhof- Folgemeldung zu 260714.1, 260714.4 und 260716.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2026 kam es gegen 0:45 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz im Stadtteil Mettenhof zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein bislang unbekannter Täter warf aus einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen. Der Stein durchschlug die Frontscheine und durchschlug die Frontscheibe und verletzte eine 25-jährige Polizeibeamtin an der Hand und am Fuß. Sie war für mehrere Wochen nicht dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Kiel bewertet die Tat als versuchten Mord.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnten am sichergestellten Stein DNA-Spuren gesichert werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel ordnete das Amtsgericht Kiel daraufhin eine DNA-Reihenuntersuchung an. Betroffene der DNA-Reihenuntersuchung am 14. Juli 2026 waren alle Personen, die im Tatzeitraum im Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Platz 1 gemeldet oder wohnhaft waren und das 14. Lebensjahr vollendet hatten. Die Speichelproben wurden auf freiwilliger Basis abgegeben und dienen ausschließlich dem Abgleich mit den am Tatmittel gesicherten Spuren.

Gestern gegen 14 Uhr nahmen Einsatzkräfte einen 21-jährigen Deutschen im Stadtteil Mettenhof vorläufig fest. Die umfangreichen und intensiven Ermittlungen begründeten den Verdacht einer Tatbeteiligung. Die Staatsanwaltschaft Kiel beantragte bei dem zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl, welcher am gestrigen Tage durch die Polizeikräfte umgesetzt wurde. Der 21-Jährige kam zunächst in das Polizeigewahrsam.

Heute führten Polizeikräfte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel den Mann einem Haftrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl wegen des versuchten Mordes und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Zudem fanden gestern Nachmittag in diesem Zusammenhang Durchsuchungen von Objekten im Kieler Stadtgebiet statt. Aufgrund des noch laufenden Ermittlungsverfahrens werden derzeit keine weiteren Erklärungen abgegeben.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige im erheblichen Umfang mit Betäubungsmitteln Handel treibt.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

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