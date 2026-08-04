Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) an den heißen Tagen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Esborn wurden am gestrigen Abend um 21:18 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus im Ardeyhof im Ortsteil Alt-Wetter alarmiert. Anwohner hatten in der Nähe einer Gastherme einen gasähnlichen Geruch wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Wohnhaus bereits vollständig geräumt, sodass ein Trupp unter Atemschutz unmittelbar zur Kontrolle der Räumlichkeiten vorgehen konnte. Parallel wurde vor dem Gebäude ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Da weder mit den Messgeräten der Feuerwehr noch durch das Versorgungsunternehmen "AVU" kritische Messwerte festgestellt werden konnten, wurde der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet.

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern sowie Grundschöttel wurden heute Morgen um 09:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Wohneinrichtung in der Straße "Am Böllberg" alarmiert. Hier konnte durch den Einsatzleiter sowie den Angriffstrupp festgestellt werden, dass ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach rund 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Esborn wurden um 10:19 Uhr zu einem Flächenbrand an den Bahngleisen in der Friedrichstraße alarmiert. Hier hatte ein Lokführer im Vorbeifahren unter einer Brücke Rauch aufsteigen sehen und die Rettungskräfte verständigt. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. In dem Bereich hatte keine Fläche gebrannt. Stattdessen fanden unter der Eisenbahnbrücke Arbeiten von einem Schiff auf dem Wasser aus statt. Die Rauchentwicklung entstand durch das laufende Aggregat des Schiffes. Nach der bestätigten Gleissperrung wurde der Bereich zusätzlich von der Schienenseite aus kontrolliert. Aber auch hier konnte kein Schadenereignis festgestellt werden, sodass der Einsatz nach 35 Minuten beendet werden konnte.

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