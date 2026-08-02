Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei kleinere Einsätze am Wochenende

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, den 01.08.2026, um 10:45 Uhr zur Unterstützung der Rufbereitschaft des Ordnungsamtes in die Straße Am Sportplatz alarmiert. Anwohner hatten dort eine etwa 80 cm lange Schlange in einer Mauer entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Anhand des übermittelten Bildmaterials konnte das Tier als harmlose Ringelnatter identifiziert werden. Die Einsatzkräfte fingen die Schlange aus der Mauer ein und setzten sie anschließend in einem angrenzenden Waldgebiet wieder aus. Der Einsatz war nach rund 40 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:18 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Wolfgang-Reuter-Straße alarmiert. Nach Angaben des Notrufmeldenden konnte die betroffene Person die Wohnungstür nicht eigenständig öffnen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Tür jedoch von innen geöffnet, sodass die Person an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Die Feuerwehr unterstützte anschließend noch beim Transport der Person zum Rettungswagen. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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