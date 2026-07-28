Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb - Fehlalarm im Laborbereich

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden heute Morgen um 06:11 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Osterfeldstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der betroffene Bereich bereits geräumt, sodass die Feuerwehr umgehend mit der Erkundung beginnen konnte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein Rauchmelder im Bereich eines Labors ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Ein Schadenereignis konnte nicht festgestellt werden.

Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen des Betriebes übergeben.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach rund 30 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell