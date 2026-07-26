Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Gekentertes Segelboot löst Rettungseinsatz aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Sonntag bemerkten Bürger ein auf dem Harkortsee gekentertes Segelboot sowie zwei Personen im Wasser. Daraufhin setzten Sie einen Notruf ab und die Kreisleitstelle alarmierte um 13:04 Uhr die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein sowie die DLRG OG Wetter (Ruhr).

Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gelang es den Personen, das Boot wieder aufzurichten und hineinzugelangen sowie anschließend sicher eine Anlegestelle zu erreichen. Dort wurden die Segler kurz durch die Rettungskräfte gesichtet und konnten unverletzt vor Ort verbleiben. Ein weiteres Eingreifen der Kräfte war nicht mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach circa 1 Stunde beendet werden.

Während des Einsatzes beschwerten sich leider Radfahrer über die auf dem Seeweg abgestellten Einsatzfahrzeuge. Die Nutzung des Weges ist in solchen Fällen notwendig, um den Einsatzort schnell zu erreichen und im Ernstfall unverzüglich Hilfe leisten zu können.

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