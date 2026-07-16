Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unsachgemäßer Umgang mit Gasflasche und Gasbrenner verursacht unnötigen Feuerwehreinsatz

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Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Esborn wurden am Mittwoch, 15.07.2026, um 14:03 Uhr zu einem Brand an einem Gebäude in der Karl-Siepmann-Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte der Mieter des Gebäudes die Flammen bereits mit einem Hochdruckreiniger gelöscht. Durch die Feuerwehr wurden anschließend noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Der betroffene Bereich wurde mit einer Dunghacke auseinandergezogen und mithilfe einer Wärmebildkamera auf weitere Glutnester kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten beendet werden.

Das Ärgerliche an diesem Einsatz ist, dass die Feuerwehr bereits mehrfach darauf hingewiesen hat, keine Unkrautvernichtung oder ähnliche Arbeiten mithilfe eines Gasbrenners durchzuführen. Gerade in der derzeit sehr trockenen Jahreszeit besteht eine erhöhte Gefahr, dass sich umliegende Materialien ebenfalls entzünden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Daher erneut der Appell an alle: Bitte nutzen Sie Gasflaschen und Gasbrenner nicht zur Beseitigung von Unkraut oder Ähnlichem. Jeder dieser Einsätze ist vermeidbar und bindet Einsatzkräfte unnötig. Alle derartigen Einsätze werden zudem an die Stadt Wetter (Ruhr) weitergeleitet, damit dort geprüft werden kann, ob eine Kostenerstattung geltend gemacht wird. Ebenso wird bei allen Einsätzen die Polizei hinzugezogen, um zu prüfen, ob ein Strafantrag gestellt werden kann.

Das beigefügte Bildmaterial wird zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der zugehörigen Pressemitteilung und unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

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