POL-MA: Mannheim-Wallstadt/BAB 6: Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt - PM 3

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es kurz nach 16:00 Uhr, zu einem Pkw-Brand auf der BAB 6, Höhe Mannheim-Wallstadt, Fahrtrichtung Frankfurt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Fahrzeugbrand und die erforderlichen Löscharbeiten, haben sich Betriebsflüssigkeiten aus dem Pkw ...

mehr