POL-MA: Mannheim-Wallstadt/BAB 6: Pkw-Brand - Sperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt - PM 3
Mannheim (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308406 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6308419) kam es kurz nach 16:00 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der BAB 6. Die Strecke zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und dem Autobahnkreuz Viernheim musste für Reinigungsarbeiten gesperrt bleiben. Um 21:50 Uhr konnte die Fahrbahnsperrung wieder aufgehoben werden.
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