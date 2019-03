Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Brandmeldealarm in Wengeraner Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Ein Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Osterfeldstraße rief am Mittwochabend die Freiwillige Feuerwehr Wetter, den Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz.

Die alarmierten Einheiten des Löschzuges III (Wengern / Esborn) rückten um 20:22 Uhr aus. Nach wenigen Minuten vor Ort, erkundeten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle. In einer Industriehalle hatte ein Rauchmelder den Alarm ausgelöst. Der Grund dafür war allerdings nicht festzustellen. In dem betroffenen Bereich und auch in den Nebenräumen war alles in Ordnung. Vermutlich hatte aufgewirbelter Staub die Alarmierung verursacht. Die Einsatzstelle wurde an die zuständige Sicherheitsfirma übergeben und nach gut fünfundvierzig Minuten konnten alle Kräfte wieder zu ihren Standorten einrücken.

