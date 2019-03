Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - erneut Papiercontainerbrand in Oberwengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter wurde in der Nacht auf Dienstag, 19.03.2019 um 01:11 Uhr erneut zu einem Papiercontainerbrand in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße alarmiert. Diesmal brannte der Inhalt eines Containers an der Ecke Oberwengerner Straße in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht und der Container anschließend mit Wasser geflutet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, sodass nach Aufräumarbeiten der Einsatz nach einer guten Stunde beendet werden konnte. Die örtliche Polizei war ebenfalls vor Ort.

