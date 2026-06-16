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Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Zwei nächtliche Einsätze

FW-EN: Zwei nächtliche Einsätze
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Schwelm (ots)

In der Nacht von Montag (15.06.2026) auf Dienstag musste die Feuerwehr zweimal zu gemeldeten Brandeinsätzen ausrücken.

Um 23:53 Uhr erfolgte die erste Alarmierung zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnanlage in der Kaiserstr., dort hatte in einer Wohnung im 1. OG ein Melder Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff auf und brachten die Drehleiter in Stellung, konnten dann aber schnell Entwarnung geben. Nachdem sie sich Zugang zu der Wohneinheit verschafft hatten, stellten sie fest, dass diese leer war und der piepende Melder auf einer Fensterbank lag. Der Melder wurde deaktiviert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 00:20 Uhr.

Um 02:11 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. In einem Wohn- und Betreuungsobjekt in der Weststr. hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Vor Ort wurde das gesamte Objekt kontrolliert, ohne Feststellung. Ursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt an der Anlage.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren auch hier mit 12 Kräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Einsatzkräfte standen an ihren Standorten in Bereitstellung. Alarmiert waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war gegen 03:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm
über Einsatzzentrale erreichbar
Telefon: 02336 916800
E-Mail: feuerwehr@schwelm.de
www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell

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