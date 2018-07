FW-EN: Brandmeldealarm

Ennepetal (ots) - Am Mittwoch, den 04.07.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:50 Uhr in die Jakobstraße alarmiert. In einer dortige Firma hatte aus unbekannten Gründen die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Das Gebäude wurde erkundet und im Anschluss die Anlage zurückgeschaltet. Der Einsatz endete um 12:22 Uhr

