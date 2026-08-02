Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Geländewagen rollt in die Ruhr - Aufwändiger Einsatz von Feuerwehr und DLRG

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Hattingen (ots)

Ein außergewöhnlicher Einsatz hat am Sonntagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und beider Ortsgruppen der DLRG Hattingen an die Ruhr in Höhe der Hundewiese geführt. Gemeldet worden war ein Fahrzeug im Wasser, in dem sich möglicherweise noch zwei Hunde befinden sollten.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Geländewagen war von der unmittelbar an das Ufer angrenzenden Wiese eine Böschung hinabgerollt und im Flussbett der Ruhr zum Stehen gekommen. Lediglich das Fahrzeugdach ragte noch knapp aus dem Wasser.

Wassersportler hatten bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte einen Hund aus dem Fahrzeug befreit. Für das Tier kam jedoch jede Hilfe zu spät. Da ein weiterer Hund im Fahrzeug vermutet wurde, erkundeten die Einsatzkräfte der DLRG Hattingen mit Strömungsrettern und Booten zunächst das Fahrzeug. Auch der zweite Hund konnte nur noch leblos im Inneren des Geländewagens aufgefunden werden.

Gemeinsam mit der Einsatzleitung der Feuerwehr und der Polizei wurde entschieden, das Fahrzeug durch ein Bergungsunternehmen aus der Ruhr bergen zu lassen. Während der Vorbereitungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus einem im Fahrzeug befindlichen Kanister geringe Mengen Betriebsstoff ausgetreten waren. Um eine weitere Ausbreitung auf der Wasseroberfläche zu verhindern, brachten die Kräfte der DLRG mit Unterstützung der Feuerwehr einen speziellen, mit Bindemittel gefüllten Schlauch aus. Die geringe Verunreinigung konnte so zusammengezogen und anschließend fachgerecht entsorgt werden.

Nach dem Eintreffen des Bergungsunternehmens befestigten die Einsatzkräfte der DLRG das notwendige Ketten- und Anschlagmaterial am Fahrzeug. Im Anschluss konnte der Geländewagen erfolgreich aus der Ruhr geborgen werden.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Ursache, weshalb das Fahrzeug ins Wasser rollte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.

Der gemeinsame Einsatz von Feuerwehr, DLRG, Polizei sowie den beteiligten Fachunternehmen konnte nach rund drei Stunden beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter-Feuerwehr Hattingen verwendet werden

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