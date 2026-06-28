Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Hattinger Feuerwehr am Wochenende in 25 Einsätzen gefordert

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Hattingen (ots)

Ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Hattinger Feuerwehr: Haupt- und Ehrenamt waren durch zahlreiche Hilfeleistungen und wetterbedingte Einsätze stark gefordert. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte zu 25 Einsätzen ausrücken.

Bereits am Samstag standen zunächst mehrere rettungsdienstliche Unterstützungen im Fokus. Die Kräfte des Löschzuges Niederwenigern sowie die hauptamtliche Wachbesatzung wurden zu insgesamt fünf sogenannten First-Responder-Einsätzen alarmiert. Dabei übernimmt die Feuerwehr zunächst Aufgaben des Rettungsdienstes und versorgt die Patienten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens.

Zusätzlich rückten die Einsatzkräfte am Samstag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Altenheim sowie zu einem Kleinbrand in einer Wohneinrichtung aus. Neben der hauptamtlichen Kräften waren hierbei auch die ehrenamtlichen Einheiten Mitte, Nord und Niederwenigern teilweise mehrfach im Einsatz. Weitere Unterstützung leistete die Feuerwehr bei zwei Rettungsdiensteinsätzen, bei denen die Drehleiter eingesetzt wurde, um Patienten schonend aus Wohnungen zu transportieren.

In der Nacht sorgte aufkommender Wind schließlich für ein deutlich erhöhtes Einsatzaufkommen. Insgesamt wurden bis zum Mittag 14 wetterbedingte Einsätze abgearbeitet. In den meisten Fällen blockierten lose Äste oder umgestürzte Bäume die Fahrbahnen. Die Einsatzkräfte entfernten die Hindernisse teilweise unter Einsatz von Motorsägen und räumten die Straßen wieder frei. Die Kräfte der Löschzüge Oberbredenscheid, Elfringhausen und Niederwenigern unterstützten bei der Abarbeitung der Einsätze.

Am Büchsenschütz waren zwei Bäume auf ein Wohn- und Geschäftshaus nebst Garage gestürzt. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten wurde die Feuerwehr dort jedoch nicht tätig. Um die Beseitigung der Bäume kümmerte sich Eigentümer. Vorsorglich wurde das betroffene Gebäude, mit der Bau-Fachberaterin des THW Hattingen in Augenschein genommen.

Am Sonntagmittag wurden die Löschzüge Mitte und Nord gemeinsam mit dem hauptamtlichen Löschzug zur Schulstraße alarmiert. Dort hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass ein technischer Defekt die Ursache war, sodass der Einsatz zeitnah beendet werden konnte.

Trotz des hohen Einsatzaufkommens konnten sämtliche Einsätze, nicht zuletzt auch durch das Mitwirken der ehrenamtlichen Einheiten, zügig und koordiniert abgearbeitet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

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