Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e.V.

FW-EN: 50 Jahre gelebte Feuerwehrfreundschaft - Besuch bei der Feuerwehr Wampersdorf in Österreich

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Wetter (Ruhr) (ots)

Eine vierköpfige Delegation der Löscheinheit Esborn der Feuerwehr Wetter (Ruhr) nahm am Festwochenende zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Wampersdorf in Österreich teil. Neben einem abwechslungsreichen Festprogramm stand vor allem die Pflege der seit mittlerweile 50 Jahren bestehenden Feuerwehrfreundschaft zwischen beiden Wehren im Mittelpunkt.

Bereits am Freitag- und Samstagabend sorgte ein stimmungsvoller Festbetrieb für zahlreiche Begegnungen und einen intensiven Austausch zwischen den Kameradinnen und Kameraden beider Feuerwehren. Ein besonderes Highlight war die umfangreiche Geschichtsausstellung, in der auch die inzwischen fünf Jahrzehnte währende Partnerschaft zwischen der Löscheinheit Esborn und der Freiwilligen Feuerwehr Wampersdorf einen bedeutenden Platz einnahm.

Der offizielle Festakt fand am Sonntag mit einer feierlichen Messe sowie anschließenden Gratulationsreden statt. In diesem würdigen Rahmen wurden mehrere verdiente Feuerwehrkameraden für ihr außergewöhnliches Engagement in der internationalen Feuerwehrzusammenarbeit ausgezeichnet:

Ralf Tonetti, Leiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) und Vizepräsident des Kreisfeuerwehrverbandes EN erhielt die Medaille für internationale Zusammenarbeit des Bundesfeuerwehrverbandes Österreich.

Kommandant Bernhard Leitgeb wurde mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze für internationale Zusammenarbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes ausgezeichnet.

Wolfgang Wzlek und Karl Hallbauer erhielten die Silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr für ihre besonderen Verdienste um den Erhalt und die Förderung der internationalen Feuerwehrfreundschaft.

Neben den offiziellen Programmpunkten kam auch die Kameradschaft nicht zu kurz. Gemeinsam besuchte man ein Oldtimermuseum und erhielt interessante Einblicke bei einer Führung auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Diese gemeinsamen Erlebnisse tragen dazu bei, die freundschaftlichen Beziehungen weiter zu vertiefen und die Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg zu stärken.

Die Feuerwehrfreundschaft zwischen der Löscheinheit Esborn und der Freiwilligen Feuerwehr Wampersdorf besteht nun bereits seit 50 Jahren und ist damit ein eindrucksvolles Beispiel für gelebte internationale Kameradschaft. Regelmäßige gegenseitige Besuche, gemeinsame Aktivitäten und der persönliche Austausch haben diese besondere Verbindung über ein halbes Jahrhundert hinweg geprägt und erhalten.

Der Kreisfeuerwehrverband gratuliert allen Geehrten herzlich zu ihren Auszeichnungen. Die vergangenen Tage haben einmal mehr gezeigt, wie wertvoll und lebendig eine internationale Feuerwehrfreundschaft auch nach 50 Jahren noch ist.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung KFV-EN verwendet werden.

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