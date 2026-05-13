Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Festnahme des mutmaßlichen DreamMarket Administrators - Arrest/Sicherstellung in Millionenhöhe

Oldenburg (ots)

+++ Gemeinsame Presseerklärung der StA Itzehoe (Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität) und der Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (Niedersachsen) ++++

Ermittler der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Oldenburg aus Niedersachsen konnten am 07.05.2026 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe den mutmaßlichen Administrator des früheren Darknet-Marktplatzes "DreamMarket" festnehmen. Auf dem Marktplatz waren zahlreiche sogenannte Vendoren tätig und verkauften hunderttausendfach verschiedene illegale Güter wie Drogen, Falschgeld und ausspionierte Daten. Der Marktplatz war bis 2019 aktiv. Nunmehr wurden US-Behörden auf den Beschuldigten aufmerksam, nachdem dieser damit begann, Kryptowährungsbestände zu verschieben und in Gold zu investieren.

Gegen den 49-jährigen Beschuldigten ermittelt die Schwerpunktabteilung Cybercrime der Staatsanwaltschaft Itzehoe zusammen mit der ZKI Oldenburg unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Geldwäsche sowie der Beteiligung am Handel mit Betäubungsmitteln, Datenhandel und Inverkehrbringen von Falschgeld. Er soll in den letzten Jahren versucht haben, Teile des illegal erworbenen Gewinns in dreistelliger Millionenhöhe in den legalen Wirtschaftskreislauf zu überführen.

Mittels intensiver, mehrjähriger Ermittlungen durch verschiedene US-Ermittlungsbehörden, die ZKI Oldenburg sowie das BKA konnte der Beschuldigte als mutmaßlicher Administrator des Darknet-Marktplatzes, sowie Geldwäscher der durch den Betrieb des Marktplatzes erzielten Gewinne, identifiziert werden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden drei Objekte, zwei in Schleswig-Holstein und eins in Hamburg, durchsucht sowie der Haftbefehl gegen den Beschuldigten vollstreckt.

Bei der Durchsuchung konnten 11,5kg Gold, Krüger Rand, 20.000 EUR in bar sowie umfangreiche digitale Beweismittel aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden Kryptowerte im Millionenbereich auf diversen Plattformen festgestellt. Die Verfügungsgewalt wurde dem Beschuldigten entzogen. Die komplexen Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Datenträger, dauern an.

Die ZKI Oldenburg wurde im Rahmen der erfolgreichen Ermittlungen und den anschließenden Durchsuchungen durch das Bundeskriminalamt, das LKA Schleswig-Holstein, operative Spezialkräfte, die IRS Criminal Investigations (IRS-CI; Cyber Crimes Unit), die DEA Miami (Counternarcotic Cyber Investigations Task Force) sowie Polizeibeamte aus Schleswig-Holstein unterstützt.

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