Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Postzusteller bei Hundeangriff verletzt
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, den 04.08.2026, gegen 16:00 Uhr, wurde ein Postzusteller auf einem Grundstück in der Klinkerstraße in Wilhelmshaven von einem Hund gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Zusteller während der Ausübung seiner Tätigkeit von dem Hund in den rechten Unterarm gebissen. Hierbei erlitt er Verletzungen. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
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