Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Graffiti an Rohbau - Tatverdächtiger auf frischer Tat gestellt

Schortens (ots)

Am frühen Montagmorgen, den 03.08.2026, wurde der Polizei gegen 04:40 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Rohbau in der Elsa-Brandström-Straße in Schortens gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie eine Person eine Wand des Rohbaus mit Sprühfarbe besprühte, und verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den 18-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort an. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dieser ein etwa einen Meter hohes und 2,60 Meter breites Graffiti auf eine Kalksandsteinwand aufgebracht. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

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