Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall in Sande

Sande (ots)

Am Montagnachmittag, den 03.08.2026, kam es gegen 17:10 Uhr auf der Brückstraße in Sande zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt eine 42-jährige Pkw-Fahrerin während der Fahrt vermutlich einen medizinischen Notfall und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kollidierte sie zunächst mit einem vorausfahrenden Transporter und anschließend mit einem entgegenkommenden Transporter. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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